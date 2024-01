Eleitora com "santinho" faz MP pedir cassação de conselheira tutelar do Crato; entenda

Prática é vedada no dia do pleito ao Conselho Tutelar. Então candidata alega não ter conhecimento da situação envolvendo eleitora

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a cassação de uma conselheira tutelar do Crato, no Cariri cearense, porque uma eleitora teria distribuído “santinho” da candidata no dia das eleições, realizada em 1º de outubro. Após constatação da irregularidade, a 4ª Promotoria de Justiça do Município ajuizou ação contra a conselheira.

De acordo com a entidade, a prática é proibida em lei quando se trata do pleito eleitoral de conselheiros tutelares. Segundo apuração do órgão ministerial, uma senhora, que não teve a identidade revelada, estava com "santinho" de Halinne Cavalcante, ferindo, assim, a igualdade na disputa pelo cargo. Conforme o promotor David Moraes Costa, o MPCE expediu recomendação que enquadra essa e outras ações como vedadas aos candidatos ao Conselho Tutelar.