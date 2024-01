Flávio Dino é sabatinado no Senado sobre vaga no STF; assista ao vivo

Paulo Gonet, indicado para procurador-geral da República, será sabatinado na mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado

Paulo Gonet, indicado para procurador-geral da República, será sabatinado na mesma reunião. Se confirmado no Senado, Gonet chefiará o Ministério Público Federal (MPF).

Assista ao vivo:

Para serem confirmados nos postos, Dino e Gonet ainda precisarão ser aprovados em plenário. A indicação de Dino é a mais questionada. Ele chegou a ser alvo de protestos contra a indicação.

O ministro é um dos mais ativos porta-vozes do governo Lula no enfrentamento com a oposição e sofre o questionamento de que poderia levar ao STF uma plataforma político-ideológica, o que ele negou na véspera da sabatina.

"É claro que, pela experiência pretérita, sei distinguir o papel de um juiz e de um político e tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. Se tiver a honra de receber a aprovação do Senado levarei comigo o compromisso de ser um guardião e facilitador do diálogo entre os Poderes", disse.



Sabatinas

Flávio Dino e Paulo Gonet são questionados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado