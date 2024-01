STF e PGR: Dino e Gonet serão sabatinados no Senado Federal nesta semana

Serão submetidos à sabatina no Senado Federal, nesta semana, os indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República, Flávio Dino e Paulo Gonet, respectivamente. Eles foram anunciados em 27 de novembro. A sessão em que serão sabatinados ocorrerá de forma conjunta na Comissão de Contituição e Juttiça (CCJ). Na sequência, os nomes seguem a plenário.

Relator da indicação de Dino ao Supremo, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) defendeu sua aprovação. O congressista ressaltou o currículo do atual ministro da Justiça e elogiou a escolha de Lula por ele. O senador Jaques Wagner (PT-BA) relatou a indicação de Gonet à PGR, tendo apresentado parecer favorável. Gonet tem "afinidade intelectual e moral" para ocupar o cargo, avalia Wagner.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tendência é de que a sabatina mais tensa seja a de Dino. Por diversas oportunidades, o ex-goveranador do Maranhão discutiu com integrantes da oposição no Congresso Nacional. Neste domingo, 10, bolsonaristas foram às ruas para protestar contra a indicação de Dino. Um baixo número de manifestantes foi verificado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Entre eles, o senador cearense Eduardo Girão (Novo).