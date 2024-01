Quem é o culpado pelo fracasso do acordo UE-Mercosul?

Talvez as expectativas dos últimos dias, de que o acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul ainda pudesse dar certo, tenham sido demasiadamente infladas. Antes de partir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia dito que pretendia se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na cúpula do clima de Dubai para eliminar os últimos entraves que ainda estavam no caminho do acordo. Tudo indicava que o texto concluído poderia ser apresentado na cúpula do Mercosul, na última quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7. Mas, aí, tudo mudou, e ainda não está bem claro se foi o presidente da Argentina ou o da França o primeiro a negar apoio.

Claro está que o presidente Alberto Fernández fez Lula saber que, na cúpula do Rio de Janeiro, não assinaria acordo algum e que o responsável pela assinatura seria o presidente eleito, Javier Milei, que assumiu o cargo no domingo. Com o anúncio, o governo argentino também retirou seu negociador – o governo de Milei terá de, portanto, primeiramente se inteirar das negociações.

Praticamente ao mesmo tempo, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, depois de um encontro com Lula em Dubai, ser totalmente contra o acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Ele disse que não pode impor a seus agricultores e trabalhadores da indústria que concorram com produtos da América do Sul que são produzidos sob padrões ambientais menos rígidos ou em áreas desmatadas ou queimadas de florestas tropicais. O acordo é antiquado, afirmou.