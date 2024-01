Justiça nega porte de arma a deputado bolsonarista que diz ter sido ameaçado de morte

A Justiça Federal negou o pedido do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) para ter o direito de portar uma arma. O pedido havia sido feito em maio à Justiça do Distrito Federal, após o parlamentar ter o requerimento negado pela Polícia Federal (PF), responsável por conceder esse tipo de autorização. Nele, o deputado bolsonarista justificava a necessidade do porte com a alegação de ter sido alvo de ameaças de morte.

Além de ter o pedido negado por insuficiência de provas, o deputado foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as acusações à Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações são do site Congresso em Foco.

As supostas ameaças de morte contra ele e sua família seriam vistas em capturas de tela de um grupo do WhatsApp, no qual professores goianos se organizavam para protestar contra as investidas do deputado em episódios que consideram perseguição.