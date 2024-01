Vereador da Paraíba admite agredir mulheres em discussão: "Bato e bato em você"

Viralizou nas redes sociais briga registrada na Câmara Municipal de Piancó, no Interior da Paraíba, onde um dos parlamentares admite ter agredido uma mulher. A declaração foi feita pelo vereador Pedro Aureliano (Cidadania), durante uma discussão na sessão do Legislativo na última quinta-feira, 7.

No momento da briga, Aureliano discutia com o vereador Antônio Wallace Militão (PP) sobre uma possível moção de aplausos ao ex-diretor do Hospital Regional de Piancó. Contrário à proposta, Aureliano afirma que o médico não seria merecedor da homenagem, uma vez que não se dirigia ao município regularmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele não veio quatro vezes a Piancó. Só vinha quando tinha festas. Isso não é só eu que digo. São vários funcionários do hospital. Ele entrou no hospital só para receber dinheiro", disse. Autor da proposta, Militão rebateu a fala, sugerindo que a gestão anterior do hospital estaria privilegiando vereadores do município, o que explicaria críticas de Aureliano.