Haddad está fazendo o papel dele de ministro da Fazenda, mas temos visão divergente, diz Gleisi

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), voltou a dizer que tem divergências com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que defende que a resolução cujo texto-base já foi aprovado na sexta-feira, 8, na Conferência do PT, mantenha a expressão "austericídio fiscal" e as críticas ao Centrão.

"O ministro Fernando Haddad está fazendo o papel dele como ministro da Fazenda. Ele tem a visão dele e nós temos uma visão um tanto quanto divergente, que foi exposta tranquilamente ali. Eu falei que via que com a economia caindo um pouco seria necessária a presença maior do Estado", disse a jornalistas em coletiva após o encerramento do painel em que discutiu a política econômica do governo com Haddad.

Questionada sobre alterações no texto da resolução do partido, que tinha ataques ao Centrão e a "austericídio" fiscal, ela disse que emendas serão apresentadas até 16h deste sábado, 9, e que o texto pode ser alterado, porque o que não for consenso será votado. "Não vejo problema em citações na resolução. Eu concordo com o que está na resolução", disse.