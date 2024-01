Sarney tenta ajudar ex-rival Flávio Dino a ser aprovado para vaga no STF

Após a oficialização do nome de Flávio Dino, atualmente ministro da Justiça, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF), os bastidores se movimentaram para costurar apoios, inclusive de antigos rivais políticos.

Um dos nomes envolvidos para a aprovação de Dino da Corte é o ex-presidente José Sarney. De acordo com informações da revista Veja e confirmadas pelo jornal O Globo, o ministro buscou ajuda de Sarney, que se comprometeu a auxiliá-lo.

O ex-presidente, hoje com 93 anos, ainda é um dos nomes mais influentes do MDB. Ele ligou para senadores servindo como um cabo eleitoral de Dino dentro do Senado Federal. Além de Sarney, o ministro da Justiça conta com apoios de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).