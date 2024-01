Novo áudio desmente versão de Janones sobre acusações de rachadinha

Áudios vazados revelaram o deputado federal André Janones supostamente cometendo o crime de "rachadinha" Crédito: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Um novo áudio contradiz uma das declarações do deputado federal André Janones (Avante-MG) ao se defender sobre as acusações de que teria cometido o crime conhecido como rachadinha. Por meio de seu perfil na rede social X, antigo Twitter, ele havia dito que a mensagem de voz foi feita quando ainda não havia assumido o mandato na Câmara dos Deputados, o que foi provado ser falso. "A história: eu (quando ainda não era deputado), disse para algumas pessoas (que ainda não eram meus assessores) que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história", escreveu Janones. As informações são do portal Metrópoles. Na nova gravação, o deputado cita que teria uma reunião no Congresso em poucas horas e que estava preocupado pois não iria apresentar projetos de lei, enquanto "tinha uma fila de 100 deputados apresentando projetos".

Investigação No dia 29 de novembro, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolou um pedido de cassação do mandato de Janones. Assinado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, o pedido inclui essas réplicas de Janones ao vazamento do áudio. Dias depois, em 1º de dezembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar o caso. Segundo a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges, na avaliação da PGR, há indícios "sugestivos" que justificam a abertura.