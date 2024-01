Carmelo Neto aponta os rumos do bolsonarismo no Ceará: Jogo Político #264

O deputado estadual Carmelo Neto assumiu a presidência do PL no Ceará, em acordo após desistir da pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Substituiu o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que deixou a função. E abriu caminho para o deputado federal André Fernandes ser candidato a prefeito de Fortaleza. Carmelo participa do Jogo Político e sinaliza o rumo no Ceará do partido de Jair Bolsonaro. Assista ao vivo:

