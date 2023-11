Dino rebate Netanyahu: "Nenhuma força estrangeira manda na PF"

Ministro brasileiro fez reprimenda a premier israelense, ressaltando que a análise das provas obtidas no curso da investigação são analisadas exclusivamente pela PF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, utilizou as redes sociais para destacar que nenhum representante de governo estrangeiro pode antecipar resultado de investigação liderada pela Polícia Federal brasileira. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou pelas redes sociais que o Mossad, agência de inteligência do país, teve participação nas investigações da PF.

A apuração da PF é referente a um suposto plano de ataque terrorista a entidades judaicas e sinagogas no Brasil, de autoria do Hezbollah, que teria sido descoberto.