Prefeito de São Bernardo do Campo quer prisão do presidente da Enel após apagão

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 7, que o presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, deveria ser preso e responsabilizado pelo apagão que já chega ao quarto dia e ainda atinge ao menos 200 mil domicílios em 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com Morando, o Ministério Público do Estado deveria pedir a prisão preventiva de Cotugno para "resguardar os direitos da sociedade". "Ele é um criminoso", disse ao Estadão.

"Se qualquer gestor público estivesse cometendo as atrocidades que eles estão cometendo, seguramente o Ministério Público teria pedido o afastamento do cargo e a prisão. É inaceitável. Não é razoável o deboche que com que eles estão tratando a sociedade. Além de não atender a população, comprovadamente reduziu as equipes de manutenção. Ele (presidente da Enel) se sente no direito de debochar e achar que isso é normal, que é um caso fortuito, atípico, que tá dentro da expectativa. É o fim do mundo", disse.

Pelas redes sociais, Morando cobrou medidas das autoridades. "Até quando as autoridades vão continuar lenientes? Será que não seria razoável prender o presidente da Enel até que ele pudesse religar todos os lares de São Paulo e devolver energia elétrica? Garantir que todas as escolas, públicas e privadas, voltassem a funcionar, além de todos os equipamentos de saúde. Creio que desta forma, com ele preso, a companhia, pela qual ele é responsável, seria um pouco mais eficiente e menos displicente com a população", escreveu.