Ex-diretor da polícia civil do distrito federal é preso por suspeita de perseguir mulher

O ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal Robson Cândido foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 4, em Brasília. Cândido é suspeito de utilizar a estrutura da corporação para perseguir uma mulher.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (Ncap), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Centro de Inteligência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). De acordo com as investigações, Cândido utilizava viaturas descaracterizadas, celulares corporativos, carros oficiais e celulares de outros delegados da direção geral para perseguir a vítima.

O Estadão tentou falar com a defesa de Robson, mas não teve retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.