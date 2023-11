Deputados aprovam projeto que cria bancada negra na Câmara

Bancada negra terá um representante no colégio de líderes, equipe com lideranças de todas as legendas e que decide quais projetos serão votados na Câmara

O projeto que cria a bancada negra na Câmara dos Deputados foi aprovado por meio de votação simbólica nesta quarta-feira, 1°. A medida foi articulada pelos parlamentares negros com o intuito de dar mais protagonismo às matérias raciais discutidas na Casa. Dessa forma, o texto segue para promulgação do presidente Arthur Lira (PP-AL) para ser inserido no regimento interno.

A proposta foi relatada por Antonio Brito (PSD-BA) e estabelece que a bancada negra terá um representante no colégio de líderes, equipe com lideranças de todas as legendas da Câmara e que decide quais projetos serão votados.

Para além disso, a bancada negra terá cinco minutos, voltados ao diálogo de liderança, para discursar em plenário.