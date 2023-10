"Quem especular falta de sintonia entre Lula e Haddad, perderá dinheiro", diz Padilha

Ministros das Relações Institucionais e da Fazenda se reuniram nesta segunda-feira com o presidente no Palácio do Planalto

“Quem continuar especulando que não tem sintonia entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad vai perder dinheiro. Há plena sintonia [...] porque é uma política econômica do presidente Lula”, disse durante conversa com jornalistas, após reunião no Palácio do Planalto com os dois, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet , e a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior .

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , afirmou, nesta segunda-feira, 30, que há “plena sintonia” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a política econômica conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad .

A fala de Padilha ocorre três dias após o Lula dizer que o Governo Federal não precisa perseguir o déficit zero, apesar da meta fiscal ser uma das principais bandeiras do Ministério da Fazenda.



O argumento de Padilha é que o déficit já estava previsto desde a transição. Por isso, não há motivo para polemizar. “O ambiente econômico e o início da trajetória decrescente da taxa de juros mostram que isso não afeta o equilíbrio macroeconômico”, complementa.

Sob pressão da ala política do governo, que defende mais gastos, Haddad se negou a responder se o governo continua comprometido com a meta de zerar o déficit público já no próximo ano. Questionado várias vezes por jornalistas, respondeu apenas que a "minha meta está estabelecida" e ressaltou que precisa de "apoio político" do Congresso e do Judiciário.