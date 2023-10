Cacique Raoni afirma que Lula não cumpriu o prometido para os povos indígenas

O Cacique Raoni Metuktire, referência na defesa da Amazônia, afirmou que Lula não cumpriu as promessas feitas aos povos indígenas. A principal reclamação é o veto parcial do marco temporal dado pelo presidente no último dia 20, mas o acesso de qualidade à saúde também está na pauta. Após participar de evento no Rio de Janeiro, ele seguirá para Brasília a fim de cobrar o presidente. As informações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo.

“O primeiro assunto será sobre a demarcação das terras indígenas. Não estou feliz com o que foi feito. Muitos parentes precisam de território demarcado. Muitos deles estão sofrendo e vão sofrer ainda mais pela violência. A saída é a terra ficar com quem tem direito. Todas as lideranças têm me procurado para cobrar isso de Lula.