Aliados cearenses felicitam Lula por aniversário de 78 anos

Camilo e Lula na convenção partidária que lançou Elmano de Freitas ao Governo do Ceará. Nesta sexta-feira, 27, Lula faz aniversário Crédito: Reprodução/Instagram Camilo

Políticos que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará felicitaram o presidente nesta sexta-feira, 27, data na qual ele completa 78 anos de idade. O ministro da Educação Camilo Santana (PT) postou imagem da convenção partidária que lançou Elmano de Freitas (PT) candidato ao Governo do Estado em 2022. "Querido presidente Lula, neste seu aniversário desejo toda a felicidade, força e determinação pra continuar lutando pela união e reconstrução do nosso país. Que alegria estar do seu lado nessa jornada. Que Deus ilumine seu caminho e abençoe o nosso Brasil", escreveu Camilo, em foto no Centro de Eventos na qual ambos estão abraçados, em julho de 2022.

A vice-governadora Jade Romero (MDB) também direcionou felicitações ao presidente. "Desejo muita saúde e que Deus possa iluminar suas decisões na reconstrução e união do nosso país", escreveu. Número dois do MEC, a ex-governadora Izolda Cela desejou que Deus abençoe o aliado, dando-lhe saúde "para continuar o trabalho de reconstrução do nosso País". Feliz aniversário, Presidente @LulaOficial! Que Deus o abençoe com muita saúde e vida longa para continuar o trabalho de reconstrução do nosso País. pic.twitter.com/4VjGH3OmvW

— Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) October 27, 2023 Braço-direito de Lula no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) aparece de mãos dadas com o principal líder do PT. "Me orgulho de dividir a trajetória política ao lado deste homem com um espírito público incansável, que ama o Brasil e que nunca deixou de combater as injustiças principalmente contra os menos favorecidos", publicou o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Hoje é um dia especial e temos muito o que comemorar. É o aniversário de um brasileiro dos mais ilustres, o presidente @LulaOficial.

Me orgulho de dividir a trajetória política ao lado deste homem com um espírito público incansável, que ama o Brasil. pic.twitter.com/5ZPuPmH3wf