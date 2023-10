Relator no TSE vota para condenar Bolsonaro por abuso de poder no 7 de Setembro

Brasília (DF), 22/06/2023 - O ministro relator, Benedito Gonçalves, durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder em razão do uso eleitoral das comemorações do 7 de Setembro do ano passado em Brasília e no Rio de Janeiro. A sanção proposta pelo ministro foi tornar Bolsonaro inelegível novamente pelo período de 8 anos. O ex-presidente já está inelegível até 2030 e os períodos não são cumulativos, mas uma nova condenação diminui a margem de reversão da inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal (STF). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro viu "ampla conivência e ocasional participação" na conduta do candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Netto, mas não viu gravidade para declarar sua inelegibilidade. No entanto, ele votou pela aplicação de multa a ambos: para Bolsonaro, no patamar máximo de R$ 425.640, e para Braga Netto, no valor de R$ 212.820.

Em seu voto, Gonçalves destacou o apelo feito por Bolsonaro à militância para ir às ruas no 7 de Setembro e o empenho do então presidente em alterar o local do desfile cívico no Rio de Janeiro para coincidir com o evento de campanha. "O que se viu nas manifestações feitas desde as convenções partidárias, em julho do ano passado, foi a inequívoca difusão de mensagem associando a comemoração do Bicentenário e todo seu simbolismo à campanha dos investigados", disse o relator. Para ele, a "reiterada utilização de pronomes possessivos" como "nossa independência", "nossa pátria" e "nossa liberdade", foi acompanhada da instigação ao combate a inimigos imaginários. "O chefe de Estado, fazendo as vezes de candidato, não deixou qualquer espaço para que pluralismo político coubesse na manifestação cívica". Gonçalves disse que o uso de bens e recursos públicos em favor da campanha de Bolsonaro foi evidenciado. "Além dos gastos com estrutura, o Ministério da Defesa informou que liberou R$ 8,495 milhões para atender despesas (...), valor que é quase o dobro do disponibilizado em 2019".