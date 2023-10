O POVO News: Embaixador israelense afirma que país "não vai descansar até o Hamas ser eliminado"

Seguindo a mesma linha, o O POVO News conversa com Daniel Osowicki , mestre em História pela Universidade de Bar Ilan, Israel e especialista em temas relacionados ao Oriente Médio. Ele comenta acerca do cenário vivido pelos moradores de Gaza, que enfrentam uma situação delicada pela falta de alimentos e água.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o confronto entre Israel e Hamas . O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan , acusou o grupo terrorista de ter como "como objetivo" a aniquilação de Israel, ele afirmou ainda que o país "não vai descansar até que o Hamas seja eliminado".

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa detalha a iniciativa do petista em fazer uma videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos no Oriente Médio.

Além disso, a edição comenta sobre o projeto de lei de taxação de super-ricos, aprovado por 323 votos a favor, 119 contra e uma abstenção, na Câmara dos Deputados. A proposta antecipa a cobrança de Imposto de Renda de fundos exclusivos e passa a taxar aplicações em offshores, empresas no exterior que abrigam investimentos.

Para comentar sobre, o programa recebe Thiago Braichi, professor nos cursos de pós-graduação em Direito Tributário da PUC/MG e Planejamento Tributário no LL.M. do Ibmec.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

