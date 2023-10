PF faz operação contra fraudes em licitação de R$ 15 milhões da merenda em Ubatuba (SP)

Na ação desta terça-feira, 110 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão em Ubatuba (24), Natividade da Serra (1) e São José dos Campos (1). Documentos, armas e dinheiro foram apreendidos. Os agentes estiveram na Secretaria Municipal de Educação.

Os investigados podem responder pelos crimes de fraude no processo de licitação e associação criminosa. As penas podem chegar a 14 anos de prisão em caso de condenação.

Defesas

Com a palavra, a prefeitura de Ubatuba: "o prefeito Márcio Maciel (MDB) está acompanhando a PF desde cedo no paço municipal, colaborando com as diligências e fornecendo acesso e documentos, físicos e digitais, solicitados pelo órgão. A PF visitou, ainda, a sede da Secretaria de Educação, que é a pasta diretamente envolvida com as investigações.

Com a quebra de sigilo, os policiais estão recolhendo possíveis provas, como anotações, livros em geral, notas fiscais e demais provas relacionadas às fraudes e desvios anteriormente apontados, bem como telefones celulares, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos de armazenamento de dados, além de informações salvas na nuvem.

Além da ex-prefeita, mais seis funcionários foram afastados de suas funções públicas e proibidos de acessar e frequentar todos os equipamentos da Prefeitura, como suas Secretarias, Fundações, Autarquias e repartições."