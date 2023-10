Projeto prevê Ensino Superior como pré-requisito para nomeação de secretários em Fortaleza

De acordo com a proposta, os candidatos aos cargos deverão comprovar a conclusão do ensino superior até a data de posse. Caso contrário, há pena de anulação da nomeação ou mesmo exoneração. Os secretários em exercício que não cumprirem a exigência terão até 30 dias da data da publicação da lei para serem exonerados.

Um projeto de lei que torna obrigatória a formação em Ensino Superior para assumir secretarias municipais e executivas foi apresentado na última semana, na Câmara Municipal de Fortaleza. A proposta é do vereador Bruno Mesquita (PL). Segundo o parlamentar, é necessária formação mínima dos gestores para atender as demandas da população.

Na ocasião, Mesquita afirmou ter se inspirado em recomendação do Ministério Público de São Paulo, orientando que todos os secretários do município de Presidente Prudente tivessem formação em nível superior.

"Fortaleza não pode ser diferente. Se entregar uma pessoa com formação e expertise, o trabalho será melhor, melhor executado e respeitoso com a população. Se no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) precisa ter formação, imagine como secretário da quarta maior cidade do País”.