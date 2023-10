Deputado não demite assessor que se envolveu em confusão no fim da CPMI do 8/1

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) desistiu de demitir o assessor que se envolveu em uma confusão nos corredores do Senado na noite desta quarta-feira, 18, durante uma caminhada de parlamentares governistas após o fim da CPMI do 8 de Janeiro. Poucas horas após o incidente, Jordy afirmou que iria exonerar o servidor, mas nesta quinta-feira, 19, segundo ele, após analisar as imagens do tumulto ficou demonstrado que "Rodrigo Duarte Bastos não agrediu quem quer que seja".

"Analisando as imagens recebidas, demonstrando que o assessor parlamentar Rodrigo Duarte Bastos não agrediu quem quer que seja, não há razão para sua exoneração. Embora não concorde com a postura de discussões políticas no interior da Câmara, pois ele é um servidor da Casa, isso não é razão para exonerá-lo. Já o repreendi para que não incorra no mesmo erro novamente. Tenho certeza que servirá de lição para que não reincida neste tipo de conduta", diz o deputado.

O tumulto começou ao fim da CPMI com a aprovação do relatório que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 60 pessoas sejam responsabilizadas criminalmente pelos atos antidemocráticos que destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Durante a caminhada dos parlamentares no Salão Azul do Senado Federal, Rodrigo Duarte Bastos, lotado desde 22 de março de 2021 no gabinete de Jordy, passou a protestar incisivamente contra os parlamentares que participavam da marcha. Aos gritos, cobrou dos deputados e senadores uma reação aos ataques terroristas do Hamas em Israel.