Barroso anuncia criação de prova como pré-requisito de inscrição em concurso para juiz

As diretrizes do exame ainda não foram divulgadas pelo CNJ. A previsão é de 30 dias para definição

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou a criação de um exame nacional para magistratura. A prova será um pré-requisito para candidatos a juiz se inscreverem em concursos públicos. A medida foi anunciada em seu primeiro discurso como presidente do CNJ na última terça-feira, 17.

Semelhante ao que ocorre com advogados que prestam exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para exercerem a profissão, a medida prevê que aspirantes a juízes sejam aprovados primeiro nessa prova nacional para se inscreverem em concursos públicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os tribunais continuam com autonomia para organizarem os seus concursos, mas a inscrição dependerá de uma aprovação nesse exame nacional, que será coordenado a partir de diretrizes do CNJ". A previsão é de que elas sejam definidas em 30 dias.