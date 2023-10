CPI do 8/1: Relatora blindou lista de indiciamentos contra generais para evitar pressão

CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 ouve depoimento de empresário que é investigado como possível financiador de atos que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes. À mesa, o deputado Arthur Maia e a senadora Eliziane Gama Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro caminha para o encerramento nesta quarta-feira, 18. No entanto, a relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA) blindou o relatório contendo a lista de pedidos de indiciamento de nove integrantes da cúpula das Forças Armadas. A iniciativa de esconder o documento se deu por preocupação com possíveis pressões dos militares. A informação é do portal UOL. Apenas a relatora e um consultor legislativo tinham acesso ao documento. Os demais assessores e agentes da Polícia Federal atendiam a pedidos de Eliziante, mas não acessavam o texto. Além da lista, houve cuidado redobrado para afastar rascunhos que continham o nome de líderes de governo, da oposição, dos partidos e dos ministros do Planalto. O resguardo durou até a manhã dessa terça-feira, 17, quando o texto foi apresentado.

O relatório vai à votação nesta quarta-feira, com a expectativa de ser aprovado pela maioria dos membros da comissão. A senadora temia sofrer pressões caso a lista de generais acusados chegasse ao conhecimento de outros agentes políticos. Eliziane pediu o indiciamento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército e do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. Os dois ocuparam cargos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também está entre os indiciados. Os acusados pela CPI dos atos golpistas, em sua maioria, são militares. De um total de 61 pessoas, 31 são fardadas. Em depoimento, o general Gustavo Henrique Dutra alegou não ter visto as faixas que pediam intervenção militar e negou ter visto perfil golpista em acampamento. À época das invasões, Dutra estava à frente da administração do entorno do quartel general do Exército, de onde partiram os invasores das sedes dos Três Poderes. “O acampamento era uma manifestação pacífica”, disse em depoimento à CPMI. Mesmo após as alegações, o militar foi retirado da lista de pedidos de indiciamento. A iniciativa causou estranheza a pessoas próximas às investigações da CPI. Conforme apurado pelo portal UOL, a relatora chegou à conclusão de que o general Dutra havia se recusado a patrocinar a tentativa de golpe.

Os posicionamentos suspeitos de Dutra seriam explicados por um corporativismo de farda, uma vez que seria assediado por oficiais reformados que utilizavam as Forças para manter Bolsonaro no poder. Militares acusados No entendimento de Eliziane, os generais colaboraram no ataque aos prédios públicos no começo do ano. Por este motivo, ela decidiu pedir o indiciamento dos oito generais e de um almirante. A conclusão atendeu aos elementos apurados pela CPI. Todavia, o papel de distinguir golpistas de democratas contou com a participação do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), que é líder do governo no Congresso Nacional. A relatora não dialogava com o Planalto e com o Ministério da Defesa.