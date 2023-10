Bolsonaro depõe na PF sobre mensagem de golpe de Estado em grupo de empresários

O ex-presidente negou participação no grupo, mas afirmou troca de mensagens particulares entre os integrantes. Empresário cearense participava do grupo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento nesta quarta-feira, 18, sobre grupo de empresários suspeitos de planejar um golpe de Estado caso Lula vencesse as últimas eleições. A oitiva está marcada para às 14h30min na sede da Polícia Federal, em Brasília.

A PF analisa o caso após localizar uma mensagem atribuída ao ex-presidente na qual pede ao empresário Meyer Nigri, dona da Tecnisa, para compartilhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, o texto atacava sem evidências o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Instituto de Pesquisas Datafolha. O mesmo número de telefone já tinha sido identificado pela corporação na agenda do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República.

Bolsonaro negou participar do grupo de WhatsApp, mas admitiu trocar mesnsagens em conversas particulares com os empresários. Em entrevista dada à Jovem Pan, ele disse ter vergonha por falar sobre esse assunto.