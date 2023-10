Instituto liberal promove fórum para discutir combate à pobreza

Com o tema Da Pobreza à Riqueza, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) realizará, no próximo dia 20, o 10.º Fórum Liberdade e Democracia com o objetivo de promover o debate e a troca de ideias sobre liberalismo e combate à pobreza. O título homenageia o filósofo Adam Smith, que completaria 300 anos em 2023, considerado o "pai" da economia moderna e autor dos clássicos Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações.

"Sediamos o encontro para que nossas discussões sobre liberdade e empreendedorismo atinjam um público mais abrangente", disse o engenheiro Gabriel Maradei, presidente do IFL de São Paulo.

Neste ano, o evento será aberto por Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, um organização não governamental (ONG) que atua no combate à pobreza. No encerramento do encontro estará a empresária e empreendedora senegalesa Magatte Wade, reconhecida internacionalmente por suas palestras inspiracionais e pelo trabalho em favor de comunidades menos favorecidas.