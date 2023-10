Em silêncio sobre PDT, André estará na China durante reunião de cidistas

Líder de grupo adversário a Cid Gomes no PDT Ceará, deputado integra comitiva da Câmara na Índia e China e só volta ao Brasil no domingo

Líder de um dos lados do racha no PDT do Ceará, o deputado federal André Figueiredo (PDT) não estará no Brasil na próxima segunda-feira, 16, data da reunião convocada por aliados de Cid Gomes (PDT) no partido. Em viagem oficial à China, Figueiredo ainda não se manifestou sobre recente reativação do diretório estadual pedetista pela Justiça.

Desde a última terça-feira, 10, o deputado integra comitiva do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que representa o Legislativo brasileiro na Índia e na China. Após participar da cúpula de parlamentos do G20 em Nova Delhi na última semana, o grupo viaja neste domingo, 15, para China, devendo retornar ao Brasil só no próximo domingo, 22.

A viagem de André Figueiredo começou no mesmo dia de duas decisões judiciais, uma via Justiça comum e outra pela seara Eleitoral, que determinaram a reativação do diretório estadual do PDT no Ceará. O órgão tinha sido desativado dias antes, em mobilização que vinha sendo acusada de “golpe” por aliados de Cid no partido.