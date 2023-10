Bolsonaristas puxam "boicote" à Lacta após parceria com Felipe Neto

Diversos políticos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm puxado nas redes sociais um “boicote” à Lacta, empresa proprietária do chocolate Bis. A ação ocorre em protesto a recente parceria entre a marca e o influenciador digital e youtuber Felipe Neto, crítico de Bolsonaro e apoiador de Lula (PT) na eleição do ano passado.

“Aqui em casa, ninguém vai financiar Felipe Neto. Bis aqui NUNCA MAIS! Aqui só vamos comer Kit Kat!”, publicou o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. “Qualquer um que patrocine esse lixo deve ser boicotado até que a empresa vá à falência”, complementa o deputado.

A ação entre Bis e Felipe Neto foi anunciada na última terça-feira, 10, durante participação do youtuber no podcast PodPah. Na ocasião, o produtor de conteúdo destacou parceria com a marca, anunciando ainda novas ações do patrocínio na edição deste ano do evento Comic Con Experience, marcado para 30 de novembro em São Paulo.