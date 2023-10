Pacheco encampa pauta anti-STF de olho em sucessão no Senado

No caso da contribuição sindical, por exemplo, o Senado considerou que o STF encontrou uma forma de burlar o fim do imposto sindical estabelecido pela reforma trabalhista aprovada no Congresso em 2017. O Supremo decidiu que a cobrança de outra taxa (a contribuição assistencial) até mesmo de não sindicalizados era constitucional, mas que todos os trabalhadores teriam direito de manifestar oposição ao pagamento do imposto.

O Estadão/Broadcast apurou que tudo que caminhou no Senado nos últimos meses envolvendo a relação do Congresso com o Supremo (como, por exemplo, um projeto que trata da proibição da cobrança obrigatória de qualquer contribuição sindical) passou por Pacheco. O principal interlocutor na oposição tem sido o próprio líder da oposição na Casa, Rogério Marinho (PL-RN), que tem boas relações inclusive com governistas e petistas na Casa.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adotou, nas últimas semanas, uma posição que surpreendeu o meio político e jurídico. Após meses segurando propostas que alteravam as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e temas que estavam em julgamento na Corte, Pacheco passou a seguir o ensejo da ala mais bolsonarista do Senado e levou adiante temas que, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, foram deixados na gaveta do Senado por muito tempo.

Os movimentos de Pacheco têm sido vistos como diretamente ligados à disputa pela sua sucessão. Seu mandato na presidência do Senado se encerra no início de 2025 e o ex-presidente da Casa Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) tem o apoio de Pacheco na corrida.

Mas não só isso. Os movimentos políticos de Pacheco também estão ligados com pressões internas que ele vem sofrendo e com o cálculo de conquista de apoio entre senadores mais à direita.

Um possível ponto de inflexão para esse "Pacheco 2.0? foi a participação do então vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, em um evento da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Brasília, no dia 12 de julho. Na oportunidade, Barroso disse que o Brasil "derrotou o bolsonarismo".

Na oportunidade, Pacheco fez um pronunciamento logo após a fala do ministro e disse que a declaração foi "inadequada, inoportuna e infeliz".

"Um ministro do Supremo Tribunal Federal deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro em um evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado e inoportuno. E o que espero é que haja por parte do ministro Luís Roberto Barroso uma reflexão em relação a isso e, eventualmente, uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do STF e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte", disse à época o presidente do Senado.

Antes disso, Pacheco vinha sendo citado como um possível nome para ocupar uma das cadeiras no Supremo Tribunal Federal que seriam abertas com a aposentadoria de ministros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Cristiano Zanin, seu advogado, para a primeira vaga, aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Para a segunda, a decisão ainda não foi tomada, mas o nome de Pacheco já não é mais colocado no páreo.