Gleisi Hoffmann deixa UTI depois de cirurgia cardíaca, diz boletim médico

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (RS), deixou a UTI do Hospital DF Star nesta segunda-feira, 2, onde se recuperava de uma cirurgia cardíaca. Ela foi transferida para a área de cuidados intermediários, onde continuará o processo de reabilitação.

O boletim médico é assinado por Ludhmila Hajjar, chefe da equipe médica, Fernando Antibas Atik, cirurgião cardiovascular e Alisson Borges, diretor médico do hospital. Gleisi passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio no sábado, 30.