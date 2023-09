CPIs da Câmara terminam em fiasco: duas sem relatório e uma sem apontar responsáveis

Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Três das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que eram discutidas na Câmara dos Deputados foram finalizadas: duas delas foram encerradas sem a votação do relatório final e uma sem apontar responsáveis. As três comissões finalizadas foram: a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), CPI das Americanas e a CPI das Apostas Esportivas. CPI do MST A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que trata dos conflitos agrários do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi encerrada nesta quarta-feira, 27. O presidente da comissão, deputado Luciano Lorenzini Zucco (Republicanos) acusou o governo federal de “jogar baixo” para que as atividades fossem encerradas sem a votação do relatório final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto do relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP), foi apresentado no dia 21, no entanto, o pedido de vista e o cancelamento da última reunião inviabilizaram a análise dentro do prazo limite, que era até o dia 26.

O relatório será encaminhado informalmente às procuradorias-gerais da República (PGR) e Eleitoral (PGE), bem como ao Tribunal de Contas da União (TCU). Após encerrar os trabalhos, a pauta foi tema de discussão entre governistas e oposicionistas da CPI. O grupo de parlamentares da oposição pretende se manter articulado por meio da futura Frente Parlamentar da Invasão Zero. O deputado Zucco afirmou que a CPI incomodou demais e foi pressionada a encerrar as atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa”, ex-governador da Bahia, estado no qual os índices de conflitos agrários são altos. “A convocação foi desfeita por um ato da Mesa Diretora, que apontou inconsistência no requerimento. Ato contínuo, sete membros titulares da CPI foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos. Esse governo federal joga baixo e cobrou a conta dos partidos governistas”, ponderou. Aparelhamento estatal Zucco ainda denunciou suposto “aparelhamento” do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), além de “premiação” de lideranças sem-terra em cargos do governo.

Segundo ele, o direito de propriedade privada corre perigo no Brasil diante do “avanço do MST sobre áreas produtivas”, do “risco de nova escalada de violência e terror” e de recentes decisões do Judiciário, como o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Disputa de líderes Para o relator, Ricardo Salles, a CPI provou que MST, Frente Nacional de Luta (FNL) e outras organizações agem criminosamente de forma semelhante. “O único critério que os diferencia é a disputa política entre seus líderes", disse Salles. "De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo: fustiga o agronegócio, sacrificando inclusive aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer País, que é o respeito ao direito de propriedade."