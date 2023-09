CNJ investigará 'gestão caótica' de Moro, Hardt e desembargadores do TRF-4

"No fantástico mundo da Corregedoria do CNJ, recuperar dinheiro roubado dos bandidos e devolver à vítima (Petrobras) é crime. Só mesmo no Governo Lula", reagiu o senador nas redes sociais.

Moro foi responsável pelos processos no auge da operação, quando comandava a 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O senador tem foro criminal no Supremo Tribunal Federal (STF), mas a investigação tem natureza administrativa. A Polícia Federal também toca um inquérito sobre o caso.

Também serão investigados os desembargadores Loraci Flores, João Pedro Gebran Neto e Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), tribunal de apelação da Lava Jato, e os juízes Gabriela Hardt, que substituiu Moro quando ele deixou a magistratura, e Danilo Pereira Júnior. Procurado, o TRF4 informou que não vai se manifestar.

As reclamações disciplinares foram abertas de ofício, isto é, por iniciativa do próprio corregedor do Conselho Nacional de Justiça. A decisão tem como base o relatório da correição extraordinária feita na Justiça Federal do Paraná.

A inspeção do CNJ apontou indícios de irregularidades na homologação e no controle dos acordos de colaboração e de leniência fechados na Lava Jato. O documento levanta suspeitas sobre a destinação dos valores negociados com delatores e empresas investigados por corrupção na Petrobras.

A reclamação disciplinar que atinge Sergio Moro e Gabriela Hardt envolve uma polêmica antiga da Lava Jato: a proposta de criação de uma fundação que seria gerido com recursos oriundos de uma multa de R$ 2,5 bilhões paga pela Petrobras em ação nos Estados Unidos. A força-tarefa desistiu do projeto após a repercussão negativa.

O CNJ afirma que magistrados e membros da força-tarefa teriam agido em 'conluio' para destinar as multas dos acordos de delação e leniência aos cofres da Petrobras porque sabiam que o dinheiro seria usado pela estatal para pagar a multa no exterior e que parte desses recursos voltaria para o projeto da 'Fundação Lava Jato'.

O corregedor põe em dúvida as decisões que autorizaram os repasses à Petrobras, entre 2015 e 2018, e afirma que ver indícios de 'violação reiterada dos deveres de transparência, de prudência, de imparcialidade e de diligência do cargo'.