Mendonça e Moraes discutem sobre papel do governo federal no 8 de Janeiro

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Alexandre de Moraes discutiram sobre a responsabilidade do Ministério da Justiça sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Mendonça disse não conseguir entender como o Planalto "foi invadido da forma como foi invadido" e afirmou que, como ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL), em eventos semelhantes ele "estava de plantão, com uma equipe à disposição, para impedir o que aconteceu".

Moraes interrompeu o ministro e afirmou que as investigações "mostram claramente" que tal facilidade se deu devido à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. "Quando o ministro da Justiça que sucedeu vossa Excelência (o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres) fugiu para os Estados Unidos, fugiu e jogou o celular dele no lixo e foi preso ", disse Moraes, e Mendonça interveio: "Eu não sou advogado de ninguém."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vossa Excelência vem no plenário do STF dizer que houve conspiração do governo contra o próprio governo, tenha dó", prosseguiu Moraes. Mendonça rebateu: "Não coloque palavras na minha boca", disse e repetiu três vezes. "Tenha dó vossa Excelência". A discussão ocorreu durante julgamento do primeiro réu por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro.