O POVO News: Moraes vota por pena máxima a 1º réu do 8/1 julgado pelo STF

A edição também comenta sobre a delação premiada de Mauro Cid, a convocação do ministro Flávio Dino à CCJ no Senado e a posse de ministros do Centrão

O ministro Alexandre de Moraes condenou Aécio Lúcio Costa a 17 anos de prisão. A pena é resultado das condenações máximas previstas na lei para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) dos quatro primeiros réus pelos ataques golpistas do 8 de janeiro.

A edição comenta sobre a posse do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e do ministro dos Esportes, André Fufuca (Progressistas-MA). A ação foi realizada em cerimônia fechada, o que irritou membros do centrão.

O episódio detalha a iniciativa do senador Sérgio Moro (União-PR), em convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado. O objetivo de Moro é que Dino esclareça ao colegiado os ofícios enviados ao STF, que tratam da cooperação internacional para compartilhamento de provas dos “sistemas da propina” da Odebrecht.

A edição comenta sobre o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acerca da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Conforme o ex-mandatário, Cid é "um bom garoto" e disse que não houve intenção de aplicar um golpe de estado no Brasil.

O programa detalha a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao hospital onde Jair Bolsonaro (PL) está internado. O ex-presidente deve receber alta no dia 15 de setembro e depois deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a convite de Tarcísio.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

