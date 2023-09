Entenda por que Mauro Cid continuará com salário de R$ 27 mil mesmo afastado do Exército

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, foi afastado de suas funções como militar. O Exército tomou a medida no domingo, 10, atendendo à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Cid ficará agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar o cargo e foi posto em liberdade provisória cumprindo diversas medidas, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país. Ele ainda teve o passaporte cancelado.