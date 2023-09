Esther Dweck exalta Ana Moser: encara esporte como atividade capaz de transformar sociedade

"Com seriedade e competência, @anabmoser encara o esporte enquanto atividade capaz de transformar a sociedade. Para mim, é uma honra termos trabalhado juntas e compartilharmos de um projeto de País", disse Dweck em suas redes sociais.

Dweck se soma à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que também se manifestou hoje sobre a ex-colega de Esplanada. Com a saída de Moser, o número de mulheres no governo Lula caiu para nove, de 11 originalmente.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, exaltou a ex-ministra Ana Moser, que foi desalojada da pasta do Esporte para dar mais espaço ao Centrão no governo, nas redes sociais. A ministra destacou a competência e a seriedade da ex-jogadora de vôlei e disse que foi uma honra poder trabalhar junto dela.

Mais cedo, Cida já havia manifestado que Ana Moser "recuperou o papel social transformador do esporte em 8 meses de governo".

Moser foi demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acomodar o PP no governo, partido que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, e ampliar sua base de apoio no Congresso. Seu substituto no Esporte será André Fufuca (PP-MA).