O POVO News: Dias Toffoli anula provas contra Lula e diz que prisão foi "erro histórico"

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli em anular todas as provas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o magistrado, a prisão do petista foi uma "armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes".

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seguindo a mesma linha, a edição recebe o advogado Maia Filho, especialista em direito público e Maria Brito, a advogada e professora de Direito Penal e Processual, para debater sobre a decisão de Toffoli.