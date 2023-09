Alckmin: Gregori é símbolo de luta pela democracia, legalidade e direitos humanos no Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, manifestou pesar pela morte do ex-ministro da Justiça José Gregori. Em postagem no Twitter, o vice-presidente afirmou estar "consternado" com a notícia e destacou que teve a "honra" de conviver com Gregori como colega na Assembleia Legislativa de São Paulo. "O Ministro Gregori é símbolo da luta pela democracia, pela legalidade e pelos direitos humanos no Brasil, ajudou a fincar as bases dessa luta. Lula e eu tivemos a alegria e o prestígio do seu apoio durante a campanha. Que Deus conforte a família e os amigos", afirmou Alckmin.

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também se manifestou pelas redes sociais. Segundo ele, a vida de Gregori "foi marcada por um firme compromisso com os direitos humanos e com a consolidação da democracia". "Muito obrigado, José Gregori. Seu legado jamais será esquecido."

José Gregori morreu neste domingo, aos 92 anos, no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado há dois meses em decorrência de uma pneumonia.