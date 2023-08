Após recuo, Lula mantém agenda em Fortaleza na próxima sexta-feira, 1º/9

A informação foi confirmada pelo deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara e vice-presidente nacional do partido

Mais cedo, o parlamentar havia informado que a visita do chefe do Executivo tinha sido adiada, estando prevista agora para entre os dias 13 e 18 de setembro.

A informação foi confirmada pelo deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara e vice-presidente nacional do partido.

O presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) visita Fortaleza na próxima sexta-feira, 1º de setembro. O petista participa de cerimônia de comemorações dos 25 anos do programa “Crediamigo”, do Banco do Nordeste, a partir das 16 horas.

Entre os compromissos planejados anteriormente, além da passagem pela capital cearense, estaria também uma vistoria às obras da Transnordestina, na região Centro-Sul do estado.



Com a alteração, Lula manteve apenas a visita a Fortaleza no dia 1º/9.



Segundo Guimarães, trata-se de compromisso institucional, sem natureza política. No mesmo dia, o presidente também estará no Piauí e no Rio Grande do Norte.



A última vez que Lula esteve no Ceará foi em maio passado.