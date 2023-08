Jair Renan, filho '04' de Bolsonaro, é alvo de busca em investigação sobre estelionato

Jair Renan Bolsonaro, o filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo nesta quinta-feira, 24, de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal. A ação faz parte da Operação Nexum, que investiga um grupo suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

A defesa do filho do ex-presidente afirmou que foram apreendidos um celular, um HD e papéis com anotações particulares. Jair Renan não foi levado para depor, segundo o advogado Admar Gonzaga. Os investigadores cumpriram mandados em dois endereços de Jair Renan: um apartamento em Balneário Camboriú (SC) e outro em Brasília.

No total, a operação da Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e duas ordens de prisão para "reprimir a prática, em tese, de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal".