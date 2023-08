'R' de patriota e 'o' de honesto; vereador de SP 'apanha' do português ao fazer homenagem

O vereador Milton César Marcossem (PSD), da Câmara Municipal de Mendonça, no interior de São Paulo, viralizou ao escorregar na Língua Portuguesa ao tentar homenagear o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Ao tentar fazer um acróstico - que é quando a primeira letra de uma palavra forma outros nomes - Marcossem se embolou.

No discurso transmitido pela Câmara local, o vereador começou a listar as consoantes e vogais do nome do deputado estadual, dizendo que tinha "R" de patriota, "L" de palmeirense e "O" de honesto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto tentava fazer a sua homenagem ao deputado, o vereador chega a perceber os erros e pede desculpas aos companheiros de plenário. Mas, ao insistir na continuação do discurso, comete novas gafes. O descuido do parlamentar aconteceu em uma sessão solene na última sexta-feira, 18, mas repercutiu nas redes sociais apenas nesta quarta, 23.