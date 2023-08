Morre ex-deputado autor de lei que criou Auxílio Emergencial durante a pandemia

O PSDB publicou uma nota lamentando a morte do deputado: "Sentimos profundamente a morte de Eduardo Barbosa, que foi deputado federal pelo PSDB, por Minas Gerais, durante sete mandatos. Fez um trabalho belíssimo, digno de todo reconhecimento."

Eduardo Barbosa foi autor do projeto que deu origem à lei que criou uma renda básica emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa , durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19 (PL 9236/17); e do projeto que originou a lei que obriga o País a garantir educação e aprendizagem ao longo da vida a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e às pessoas que têm necessidades especiais (PL 5374/16).

O ex-deputado Eduardo Barbosa (MG) morreu na madrugada desta quarta-feira (23), aos 64 anos, em Brasília. Ele exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados (de 1995 a 2023), também foi ouvidor-geral da Casa e vice-líder do PSDB por vários anos.

A nota do partido lembra ainda que o ex-deputado "promoveu políticas inclusivas, deixou um legado muito importante em prol das pessoas com deficiência, com forte atuação na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)".

Outros políticos lamentaram o falecimento nas redes sociais. "[Eduardo Barbosa] foi nossa referência na defesa dos mais vulneráveis e em todas as políticas sociais produzidas nas últimas décadas. Vai fazer muita falta na luta por justiça social e por um Brasil mais humano e melhor para todos!", tuitou o deputado Osmar Terra (MDB-RS).

"Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do deputado Eduardo Barbosa, grande defensor das Apaes, ótimo secretário de estado, um grande amigo que se vai", disse o ex-deputado Eduardo Azeredo (MG), colega de partido de Barbosa.

Os deputados Daniel Trzeciak (PSDB-RS) e Rosângela Moro (União-SP) também lembraram, nas redes sociais, o trabalho de Eduardo Barbosa em prol das Apaes.

"Hoje perdi um amigo e parceiro na luta pela educação", lamentou a ex-deputada e atual senadora Professora Dorinha Seabra Rezende (União-TO). "Grande referência na defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil", reforçou o deputado André Figueiredo (PDT-CE).