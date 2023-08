Deputados bolsonaristas vão convocar administradores de site contra notícias falsas

Deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Comissão de Comunicação da Câmara aprovaram, nesta quarta-feira, 23, a convocação dos administradores Sleeping Giants Brasil, um movimento digital autointitulado independente que "inviabiliza economicamente" sites, páginas e perfis na internet que "propagam desinformação, discurso de ódio, intolerância e extremismo".

O colegiado aprovou o depoimento Leonardo Carvalho Leal, Humberto Santana Ribeiro Filho e Mayara Stelle na Casa e também autorizaram que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle faça estudos sobre as atividades do grupo. Segundo a autora do último requerimento, Júlia Zanatta (PL-SC), o movimento "atenta a liberdade de imprensa no País".

Em um discurso com críticas ao atual jornalismo, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), autor do requerimento de convocação, chegou a dizer que o Sleeping Giants seria uma "associação criminosa". "O único objetivo desse grupo é impedir e calar qualquer pessoa ou grupo jornalístico independente que fale em defesa da direita", disse.