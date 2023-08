Russomano se envolve em confusão e é chamado de 'malandro' por lojista em SP

O deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP) se envolveu em uma confusão com um lojista da Santa Ifigênia, bairro do centro de São Paulo famoso pelo comércio de eletrônicos. O vídeo que registra o bate-boca começou a circular nesta terça, 22, mas o episódio se deu na tarde da segunda-feira, 21.

O parlamentar estava fazendo uma gravação para o quadro "Patrulha do Consumidor", que possui na televisão aberta, dentro de lojas do comércio do bairro. No vídeo que circula nas redes sociais, Russomano fala a um dos lojistas "fica na tua" e o homem se aproxima do deputado, erguendo a voz de volta.

"Tá gritando comigo? Grita aí de novo para eu ver", diz o lojista. Ele desafia o deputado: "Põe a mão em mim, malandro", diz, antes de enfileirar outros palavrões. A confusão é filmada por clientes e lojistas, que torcem pelo vendedor.