Wagner critica Elmano e Sarto e diz que ida ao 2º turno em 2024 depende de alianças

Para o ex-deputado federal, a divisão no bloco governista, hoje sob liderança do ministro Camilo Santana e do senador Cid Gomes, é apenas aparente

“Se o estado está com dificuldades financeiras, como é que se criam mais 12 secretarias? Dinheiro tem limite. Criam secretaria pensando na eleição”, declarou o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em encontro no bairro Serrinha, na capital cearense.

Em seguida, Wagner afirmou que o grupo governista está usando agora a mesma estratégia empregada contra ele nas eleições de 2016 e de 2020, nas quais Roberto Cláudio e José Sarto foram candidatos ao Paço, respectivamente – ambos enfrentaram o oposicionista no pleito.



“Olha como é a estratégia, vou adiantar”, disse o secretário, “aconteceu em 2016, aconteceu em 2020 e estão querendo fazer de novo. É assim: lança vários candidatos, mas com um acordo, é todo mundo no segundo turno contra o Wagner”.



Para o ex-deputado federal, a divisão no condomínio partidário da situação, hoje sob liderança do ministro Camilo Santana (Educação) e do senador Cid Gomes (PDT), é apenas aparente.



“Tem uma divisãozinha na época do primeiro turno, mas quando chega no segundo turno já está todo mundo abraçado e se elogiando. Aí passa a eleição”, afirmou.



Hoje à frente da pasta de Saúde na gestão do prefeito Roberto Pessoa, o dirigente do União Brasil tem enfatizado a sua experiência nesse terreno do Executivo. Em discurso neste sábado, por exemplo, tratou de feitos no setor no município da Região Metropolitana.



“Eu fiz em Maracanaú e vou fazer aqui, não só na área da saúde. Vá ver a diferença das obras em Maracanaú e compare com as de Fortaleza. Não leva 20 anos. Estamos construindo um posto de saúde do zero. E quem está governando Maracanaú? É o União Brasil, com o Roberto Pessoa, que é um líder nato”, elogiou.