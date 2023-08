Juíza diz que Mamãe Falei desrespeitou ucranianas e nega pedido de indenização contra Boulos

A Justiça de São Paulo negou pedido de indenização por danos morais movido pelo ex-deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). O líder do MBL pedia retratação por Boulos ter afirmado que ele "foi cassado porque foi assediar mulher em guerra lá na Ucrânia". A juíza Marcela Filus Coelho, da 1ª Vara da Juizado Especial Cível, negou o pedido de Mamãe Falei por entender que o assédio realmente ocorreu. "Fica claro que ele de fato desrespeitou as mulheres", escreveu ela na sentença.

Na decisão, publicada na quarta-feira, 16, a juíza destaca trecho de áudio em que do Val diz que as mulheres ucranianas "são fáceis, porque elas são pobres". O áudio foi gravado em 2022, quando o ex-parlamentar passou a semana de Carnaval na Ucrânia com a justificativa de acompanhar a guerra no país do Leste Europeu. Ele foi cassado em maio do ano passado, por quebra de decoro parlamentar, e tornou-se inelegível por 8 anos.

A respeito do áudio, a juíza escreve: "Ainda que o autor (Mamãe Falei) negue a prática de ato ofensivo, no áudio fica claro que ele de fato desrespeitou as mulheres. Ao dizer: ‘colei em duas minas’, as quais, segundo a sua opinião, são ‘fáceis’, revela que sua intenção era objetificá-las e menosprezá-las, até porque, também segundo a sua concepção, ‘elas são pobres’".