Fachin dá salvo-conduto para hacker ficar em silêncio na CPMI do 8 de Janeiro

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira, 16, o hacker Walter Delgatti, o Vermelho, a ficar em silêncio na CPMI do 8 de Janeiro. Delgatti é esperado nesta quinta-feira, 17, na comissão parlamentar.

A deputada, por sua vez, afirma que contratou o hacker para fazer a manutenção do seu site. Ela seria ouvida pela PF no início do mês, mas o depoimento foi adiado a pedido da defesa.

Delgatti foi ouvido na tarde desta quarta pela Polícia Federal sobre uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele afirmou ter recebido cerca de R$ 40 mil da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para invadir "qualquer sistema do Judiciário".

O hacker também alega que se encontrou pessoalmente com Bolsonaro no Palácio do Alvorada, em agosto de 2022, e que o ex-presidente questionou se ele poderia invadir as urnas.