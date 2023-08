Ciro culpa venda da Eletrobras e "covardia do governo Lula" por apagão

Nas publicações, o pedetista relaciona quedas de energia à recente privatização da Eletrobras, vendida no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro (PL)

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi às redes sociais nesta terça-feira, 15, comentar o recente apagão do sistema elétrico registrado pela manhã em todo o Brasil. Nas publicações, o pedetista relaciona as quedas à recente privatização da Eletrobras, vendida para empresas privadas no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Na mesma mensagem, o ex-presidenciável também culpa Lula (PT) pelo cenário, sugerindo uma “covardia” da gestão por não tentar cancelar a venda da estatal. “A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil!”, diz.

“Como entregar o regime de águas - e total sensibilidade estratégica da interligação de todo o sistema - nas mãos do lucro de curtíssimo prazo? Inclusive sabotagem deve ser investigada”, concluiu o pedetista, em mensagem que teve forte repercussão nas redes..