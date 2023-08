Após cirurgia, Ivo Gomes tem alta da UTI e já caminha em hospital

Irmão mais novo de Cid e Ciro Gomes (PDT), o prefeito de Sobral Ivo Gomes (PDT) deixou nesta segunda-feira, 14, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após recente cirurgia para o tratamento do câncer, realizada no último sábado, 12, em um hospital de São Paulo.

A informação foi confirmada nas redes sociais pelo próprio prefeito, que destacou já ter voltado a caminhar no hospital. “Passando pra dar uma boa notícia pra vocês. Depois da cirurgia no sábado, conforme procedimento padrão médico, fui para UTI e hoje já estou na enfermaria. Também já dei os primeiros passos no hospital”, diz o pedetista.

“Agradeço a todos que estão em oração e por todas as mensagens carinhosas que venho recebendo. Isso me fortalece e me encoraja para essa segunda etapa do tratamento. Um abraço, pessoal!”, continua o prefeito.