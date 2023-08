Projeto que aumenta pena para quem usa inocente no tráfico de drogas avança na Câmara

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto para incluir o aumento de pena para o uso de inocentes em práticas do tráfico de drogas, com o objetivo de usar esse terceiro na responsabilização pela conduta ilegal. A proposta prevê alteração na Lei de Drogas e está em tramitação na Casa.

O Projeto de Lei 1834/23, de autoria do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), foi inspirado no caso das goianas Jeanne Paolini e Kátyna Baía, que ficaram um mês presas em Frankfurt, na Alemanha, depois de terem as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP). As identificações com os nomes das brasileiras foram colocadas em malas contendo 40 quilos de cocaína. Elas foram acusadas de tráfico internacional de drogas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Essa modalidade delituosa revela que a punição por sua prática não deve apenas tutelar o bem jurídico principal, que é a saúde pública, mas igualmente os direitos individuais que lesiona ou colocam sob ameaça de lesão, na linha da causa de aumento de pena que aqui proponho", afirmou Jordy na justificativa da proposta, ao explicar sobre o uso de inocentes em ações criminosas.